EGGENFELDEN. Am Donnerstagabend (12.10.2023) kam es am Schellenbruckplatz zu einem Überfall auf einen 17-Jährigen.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizeiinspektion Passau mittlerweile einen Tatverdächtigen ermitteln. Am Montag, den 23.10.2023, haben Beamte der Kripo Passau einen von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Durchsuchungsbeschluss bei dem Tatverdächtigen vollzogen. Hierbei konnte die Tatbeute aufgefunden und sichergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging Haftbefehl gegen den 29-Jährige wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes. Er wurde am Dienstag beim Amtsgericht Landshut vorgeführt und im Anschluss in eine JVA eingeliefert.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 09.15 Uhr