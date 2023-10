STRAUBING. Heute (26.10.2023) gegen 06.45 Uhr kam es erneut zu einer Bombendrohung an einer Schule in der Pestalozzistraße in Straubing. Einsatzkräfte sind vor Ort, Verkehrssperren werden derzeit eingerichtet. In diesem Zuge wird die Pestalozzistraße für den Verkehr gesperrt. Wir bitten diesen Bereich bis auf weiteres zu umfahren.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 09.08 Uhr