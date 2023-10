NÜRNBERG. (1235) Am Dienstagnachmittag (24.10.2023) kam es im Nürnberger Norden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxifahrer und einem Fußgänger. Auf Grund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten bittet die Verkehrspolizei um Zeugenhinweise.



Der Fahrer des Taxis befuhr gegen 17:10 Uhr den Nordring auf dem linken Fahrstreifen in Richtung der Bucher Straße. An der Kreuzung Rollnerstraße/Nordring bog er nach links in die Rollnerstraße ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der zeitgleich die Fahrbahn überquerte.

Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Der Fußgängerüberweg an der Unfallörtlichkeit ist mittels einer Ampel geregelt. Die Angaben darüber, welche Farbe die Ampel beim Überqueren der Straße durch den Fußgänger zeigte, gehen auseinander. Daher sucht die Verkehrspolizei Nürnberg Zeugen des Unfallgeschehens.

Personen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



