Am Mittwoch (25.10.2023) kam es um kurz nach 16.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Schongau zu einem Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang. Ein 67 Jahre alter Mann aus einer Gemeinde im Landkreis kam dabei mit seinem Motorrad aus bislang noch ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Peiting nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort auf dem Gelände eines Autohauses gegen einen abgestellten Pkw. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 67-Jährige noch an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Aus Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II zogen die Beamten der Polizeiinspektion Schongau einen Sachverständigen zur Unfallaufnahme hinzu. Die Polizei wurde bei der Unfallaufnahme von der Feuerwehr Schongau unterstützt.