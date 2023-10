PASSAU. Gestern (24.10.2023) wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle mehrere Rallye-Fahrzeuge im Stadtgebiet festgestellt, die nicht in Besitz einer ordnungsgemäßen Zulassung für den Straßenverkehr waren.

Gegen 16.00 Uhr ergaben sich bei der Verkehrskontrolle eines Rallye-Fahrzeuges mit einer deutschen Kfz-Zulassung im Dr.-Geiger-Weg Auffälligkeiten hinsichtlich dem angebrachten Kennzeichen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Passau fest, dass es sich sowohl bei dem Kfz-Kennzeichen als auch bei den mitgeführten Fahrzeugpapieren um Totalfälschungen handelte und der Pkw weder zugelassen noch versichert war, obwohl er am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm.

Im Zuge dieser Kontrolle fiel der Streifenbesatzung ein weiteres Fahrzeug mit sogenannten Dublettenkennzeichen auf, das ebenfalls ohne gültige Zulassung unterwegs war.

Aufgrund der festgestellten Gesamtumstände und der Tatsache, dass sich aufgrund der aktuell stattfindenden Rallye-WM bei der dortigen Prüfstelle eine Vielzahl von Rallye-Fahrzeugen einer technischen Kontrolle unterziehen mussten, wurden heute (25.10.2023) mehrere polizeiliche Einsatzkräfte zur Durchführung ganzheitlicher Kontrollen herangezogen. Dabei wurde die Verkehrspolizeiinspektion Passau von Kollegen der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf und Grenzpolizeiinspektion Passau unterstützt.

Insgesamt wurden schließlich knapp 70 Rallye-Fahrzeuge einer eingehenden Fahrzeugkontrolle unterzogen, wobei sechs Fahrzeugen die Weiterfahrt unterbunden und die Teilnahme am Straßenverkehr wegen einer fehlenden Kfz-Zulassung untersagt wurde. Nach den entsprechenden Anzeigenaufnahmen durch die Verkehrspolizeiinspektion Passau haben schließlich der Großteil der beanstandeten Fahrzeuge am heutigen Mittwoch eine vorübergehende Zulassung erteilt bekommen, die sie auch zur Teilnahme an der Rallye-WM am kommenden Wochenende berechtigt. Ein kontrolliertes Fahrzeug konnte bislang keine vorübergehende Zulassung erlangen, welche aber gegebenenfalls morgen noch erteilt werden könnte, um eine Berechtigung zur Rallyeteilnahme zu erhalten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 25.10.2023, 16.31 Uhr