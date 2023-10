WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Dem Ermittlungsstand nach drang in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Unbekannter in ein Wohnhaus ein und durchsuchte auf der Suche nach Wertgegenständen die Schränke. Mit einem Mobiltelefon und zwei Portemonnaies machte sich der Täter aus dem Staub.

Am Sonntagmorgen stellten die Hausbesitzer fest, dass sich über Nacht ein Unbekannter in ihrem Haus im Lehmgrubenweg aufgehalten hatte. Die ersten Ermittlungen der Polizei Würzburg-Stadt und der Kripo ergaben, dass der Täter wohl eine unverschlossene Tür des Wintergartens genutzt hatte, um in das Haus zu gelangen. Im Erdgeschoss machte sich der Unbekannte auf die Suche nach Wertsachen und öffnete viele Schränke sowie Schubladen. Mit einem Handy und zwei Geldbeuteln verließ der Täter schließlich wieder das Haus.

Noch während der Anzeigenaufnahme am Sonntagvormittag meldete sich ein Zeuge und teilte mit, dass er die zwei Portemonnaies im Lehmgrubenweg gefunden habe.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen. Wer in der Zeit von Samstag 22:30 Uhr bis Sonntag 08:00 Uhr im Bereich Lehmgrubenweg eine verdächtige Person, ein verdächtiges Fahrzeug oder andere Auffälligkeiten beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de