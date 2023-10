1859. Bedrohung – Berg am Laim

Am Dienstag, 24.10.2023, gegen 17:45 Uhr, hatte ein unbeteiligter Zeuge Knallgeräusche im Bereich der Jella-Lepman-Straße vernommen. Er verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Noch vor Eintreffen der Polizeistreifen wurde er auf einen 7-Jährigen aufmerksam, welcher zuvor auf der Straße von mehreren Jugendlichen angesprochen wurde. Wie sich herausstellte, hielt dabei einer der Jugendlichen eine für den 7-Jährigen echt aussehende Pistole in der Hand, ohne diese auf ihn zu richten. Anschließend verließ die Jugendgruppe die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Der Zeuge übergab anschließend den stark eingeschüchterten 7-Jährigen an einen zwischenzeitlich eingetroffenen Angehörigen.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Jugendgruppe nicht mehr festgestellt werden. Im Umfeld einer nahegelegenen Parkanlage konnten jedoch zwei Munitionshülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Es wird derzeit geprüft, ob diese Munition im Zusammenhang mit der Bedrohungssituation zum Nachteil des 7-Jährigen steht.

Das Kommissariat 26 (u.a. Bedrohung und Waffendelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Die Jugendlichen waren 16-20 Jahre alt, einer davon mit 190 cm auffallend groß mit schwarzen Haaren und einer weißen Steppjacke bekleidet.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Jella-Lepman-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1860. Volksverhetzung durch Graffiti – Isarvorstadt

Im Zeitraum von Donnerstag, 19.10.2023, gegen 00:00 Uhr bis Freitag, 20.10.2023, gegen 17:00 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an der Freisprühfläche der Tumblingerstraße, auf Höhe der Einmündung Ruppertstraße, ein größeres Graffiti (Schriftzug) mit roter Sprühfarbe und volksverhetzendem Inhalt an.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet und der Schriftzug wurde von der Polizei unkenntlich gemacht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalfachdezernat 4 (politisch motivierte Kriminalität) geführt.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Tumblingerstraße, Ruppertstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1861. Pkw-Fahrerin entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Verkehrsunfall – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 25.10.2023, gegen 02:30 Uhr, stellte eine Polizeistreife während der Streifenfahrt einen Audi Pkw fest, welcher auf der Schleißheimer Straße auf der Fahrspur für den Gegenverkehr fuhr. Die 37-jährige serbische Fahrzeugführerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland sollte daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Sie missachte die Anhalteaufforderungen, beschleunigte den Pkw und entzog sich dadurch der Verkehrskontrolle. Im weiteren Verlauf fuhr sie mit hoher Geschwindigkeit durch die Maxvorstadt, missachtete dabei unter anderem mehrere rote Ampeln und befuhr mehrfach Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung. Zudem wich sie bei einem Anhalteversuch einer entgegenkommenden Streife über den Gehweg aus.

Beim Linksabbiegen von der Gabelsbergerstraße in die Dachauer Straße kollidierte sie mit einem Ampelmast, welcher aus der Verankerung gerissen wurde und quer über die Straßenbahngleise fiel. Anschließend befuhr sie das Gleisbett der dort befindlichen Trambahnschienen auf der Dachauer Straße stadteinwärts.

Letztendlich blieb sie in der Brienner Straße stehen und konnte durch Polizeikräfte festgenommen werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass die 37-Jährige alkoholisiert war. Bei der Durchsuchung des Pkw wurde ein Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray aufgefunden und sicherstellt. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die 37-Jährige wurde nach erfolgter Blutentnahme zu einer Polizeiinspektion gebracht. Nachdem die 37-Jährige dort eine entsprechende Sicherheitsleistung bezahlt hatte, wurde sie entlassen. Der Führerschein der 37-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Verstoßes nach dem Waffengesetz hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1862. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Sendling

Am Dienstag, 24.10.2023, gegen 15:30 Uhr, erhielt ein 78-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer bislang unbekannten Täterin. Diese gab sich als eine Bekannte des 78-Jährigen aus und behauptete in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden zu sein und eine Person tödlich verletzt zu haben. Danach gab sie das Telefonat an einen bislang unbekannten Täter weiter. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus. Er täuschte dem 78-Jährigen vor, durch Zahlung eines Geldbetrages eine Gefängnisstrafe seiner Bekannten abwenden zu können.

Im weiteren Verlauf übergab der 78-Jährige einer bislang unbekannten Täterin eine Schatulle mit Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der Betrug wurde im Nachgang durch eine Krankenpflegerin bemerkt, welche daraufhin die Polizei verständigte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich brachte keine weiteren Erkenntnisse zu den Tätern.

Die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 20 Jahre alt, 160 cm groß, südosteuropäische Erscheinung, schulterlange, glatte Haare; sie war mit einem sehr hochgeschlossenen Pullover und einer langen Hose bekleidet



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Breitbrunner Straße, Schondorfer Straße, Südparkallee und Uttinger Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

Ein Video mit Originalaufnahmen eines Telefongesprächs sowie weitere Informationen zum organisierten Callcenterbetrug gibt es unter: https://www.polizei.bayern.de/muenchen/callcenterbetrug