KITZINGEN. Ein 19-Jähriger ist am Freitagabend von zwei zunächst Unbekannten überfallen worden. Einer der Täter brachte den jungen Mann zu Boden und nahm dessen Handy und Bargeld an sich. Die gleichen Täter brachen wenige Stunden später in eine Gärtnerei ein. Die Polizei Kitzingen konnte zwei Tatverdächtige auf der Flucht festnehmen. Der Haupttäter sitzt in Untersuchungshaft.

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr befand sich ein 19-Jähriger zu Fuß in der Straße "Galgenwasen", als er plötzlich von zwei unbekannten Männern, die in einer 7-köpfigen Gruppe unterwegs waren, aufgefordert wurde, sein Handy und Bargeld auszuhändigen. Als er dies verweigerte, wurde er körperlich attackiert und die Täter nahmen die geforderten Gegenstände an sich. Sie konnten anschließend unerkannt flüchten. Der 19-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

In der Nacht auf Samstag gegen 01:00 Uhr verschafften sich mehrere Personen gewaltsam Zutritt zu einer Gärtnerei in der Mainbernheimer Straße. Dort entwendeten sie einen Fahrzeugschlüssel und fuhren mit dem dazugehörigen Fahrzeug davon. Der Kleintransporter fiel in der Folge Beamten der Polizei Kitzingen auf, die nach einer kurzen Flucht zu Fuß zwei Tatverdächtige festnehmen konnten.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. Im Zuge deren wurde bekannt, dass die Gruppe auch für den Raub am Vorabend verantwortlich ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt, bei denen die Tatbeute aufgefunden wurde. Insgesamt fünf Personen, die aus dem Umfeld des geschädigten 19-Jährigen stammen, müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Haupttäter wurde am Sonntagmorgen am Amtsgericht Würzburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der 17-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Würzburg konnte bereits Ende September durch ihre umfangreichen Ermittlungen in einer großangelegten Festnahme- und Durchsuchungsaktion gegen eine Gruppe Jugendlicher vorgehen. Bereits damals richteten sich kriminalpolizeiliche Ermittlungen gegen den nun festgenommenen 17-Jährigen.