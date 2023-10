1848. Kampagne der LH München „Akutversorgung nach Vergewaltigung“ – Hinweise der Münchner Polizei

Im Zusammenhang mit der Aufklärungskampagne des Gesundheitsreferats der Landeshauptstadt München zur „Akutversorgung nach Vergewaltigung“ informiert das Polizeipräsidium München zu weiteren Details der polizeilichen Arbeit und zu Verhaltensoptionen von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

Die polizeiliche Erfahrung und auch Studien zeigen, dass es gerade im Bereich der Sexualdelikte ein großes Dunkelfeld, also Fälle von nicht bei der Polizei angezeigten Straftaten, gibt. Die Gründe dafür sind vielfältig und auch verständlich. Dennoch fehlen der Polizei beim Ausbleiben einer Anzeige Möglichkeiten, solche schwerwiegenden Straftaten effektiv zu verfolgen und dadurch Täter zur Rechenschaft zu ziehen, um weitere Taten und Opfer zu verhindern. Bei unserer diesjährigen Notruf- und Präventionskampagne „110 Unsere Nummer. Deine Sicherheit.“ weisen wir auf diesen Umstand hin.

Aus diesem Grund appelliert die Münchner Polizei an die Betroffenen, jede Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung konsequent zur Anzeige zu bringen.

Die Münchner Polizei gewährleistet bereits bei der Anzeigenerstattung sowie im weiteren Verlauf der Ermittlungen einen sensiblen und vertrauensvollen Umgang mit dem Opfer. Die besonders geschulten Beamtinnen und Beamten haben in diesem Bereich eine große Erfahrung und kennen die Bedürfnisse und Sorgen der Opfer. Auch Wünsche, wie beispielsweise eine Vernehmung von Frau zu Frau, werden berücksichtigt. Die in einem Strafverfahren so wichtige Spurensicherung wird wie die notwendigen ärztlichen Untersuchungen ausschließlich von medizinischem Fachpersonal vorgenommen.

Die Opfer werden in dieser Zeit nicht allein gelassen. Ein eigenes Kommissariat (K105 - Opferschutz und Prävention) kümmert sich bei Bedarf um die Betroffenen dieser Kriminalitätsform. Eine breite Kooperation mit der Landeshauptstadt München und verschiedenen Einrichtungen eröffnet zudem ein vielfältiges Beratungs- und Hilfsangebot. Beispielsweise gibt es bei der Häuslichen Gewalt im Rahmen des MUM-Projekts (Münchner Unterstützungsmodell gegen Häusliche Gewalt) eine effektive Zusammenarbeit mit Beratungsstellen aus der Stadt und dem Landkreis, mit der dem Opfer proaktiv Hilfe und Unterstützung angeboten werden kann.

Die „Akutversorgung nach Vergewaltigung“ der Landeshauptstadt München wird vom Polizeipräsidium München ausdrücklich begrüßt, da es bei Opfern von Sexualdelikten, die sich nicht sofort zu einer Verständigung der Polizei entscheiden können, eine Spurensicherung ermöglicht und für eine spätere Anzeigenerstattung vorhält.