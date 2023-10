LANDSHUT. Ein 32-jähriger Mann versuchte am Montag, 23.10.2023, kurz nach 01.00 Uhr einen 65-jährigen Taxifahrer in der Landshuter Altstadt zu überfallen.

Ein 32-jähriger und ein 26-jähriger Mann ließen sich zunächst von einem Taxi in die Landshuter Innenstadt fahren. Nachdem der 26-Jährige das Taxi verlassen hatte, soll sein 32-jähriger Begleiter den Taxifahrer gewürgt haben, um so an Bargeld zu gelangen. Aufgrund der Gegenwehr ließ der Fahrgast von dem Taxifahrer ab. Die beiden Männer flüchteten zunächst zu Fuß, konnten aber wenig später im Rahmen der Fahndung in der Siemensstraße von einer Polizeistreife festgenommen werden.

Gegen den 32-Jährigen erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Raubes. Er wurde heute nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 23.10.2023 um 15.15 Uhr