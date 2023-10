WÜRZBURG / INNENSTADT. Ein bislang noch unbekannter Einbrecher hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Tablet aus einem Mobilfunkgeschäft entwendet. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Am Donnerstagmorgen gegen 05:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung eines Einbruches in der Plattnerstraße ein. Die ersten Ermittlungen der Beamten ergaben, dass sich der Unbekannte gewaltsam über die nach einem Einbruch Anfang Oktober provisorische Eingangstüre Zutritt zu dem Shop verschafft hatte. Der Täter entwendete hierbei ein Tablet und flüchtete in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang mit dem Diebstahl Anfang Oktober dieses Jahres sowie einem weiteren Einbruch Anfang November 2022. Auch hier hatte ein Unbekannter sich über die Glaseingangstür Zutritt zu dem Shop in der Plattnerstraße verschafft und mehrere Smartphones entwendet.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch bzw. der Diebstahlsserie in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.