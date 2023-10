VILSECK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Im Nachgang zu dem sexuellen Übergriff auf eine 40-jährige Frau am 7. Oktober in Vilseck, wendet sich die Ermittlungsgruppe „Garten“ nun mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am 7. Oktober, gegen 01:35 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann das Wohnhaus einer 40-jährigen Frau in einer Wohnsiedlung in Vilseck und berührte sie unsittlich im Intimbereich. Die geschädigte Frau schrie laut, woraufhin der unbekannte Mann sie losließ. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige über die Balkontüre in unbekannte Richtung. Die 40-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt. Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg stellte sich heraus, dass der zunächst festgenommene Zivil-US-Amerikaner als Täter auszuschließen ist. Daher wendet sich nun die Ermittlungsgruppe „Garten“ nach richterlichem Beschluss mit einem Phantombild, welches den mutmaßlichen Täter des sexuellen Übergriffs am 7. Oktober zeigt, an die Öffentlichkeit.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

circa 30 bis 35 Jahre alt

circa 1,75 bis 1,80 m groß

athletische Statur

schwarze, sehr kurze Haare

größere Tätowierung (am Brustbereich rechts bis zum Oberarm rechts reichend)

Zeugen, die Angaben zu der auf dem Phantombild abgebildeten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!