2358 – Einbrüche

Gablingen - Im Zeitraum vom Freitag (20.10.2023), 20.00 Uhr bis Samstag (21.10.2023), 06.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Metzgerei in der Angerstraße ein und entwendeten Bargeld in einem mittleren dreistelligen Betrag.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Freitag (20.10.2023), 19.30 Uhr bis Samstag (21.10.2023), 08.00 Uhr. Auch hier drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg in Verbindung zu setzen.

2359 – Sylvesterknaller auf Pkw geworfen

Bundesstraße B 17/AS Gersthofen Süd/Fahrtrichtung Süden – Am Sonntag (22.10.2023), 20.00 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin die B17. Als sie sich auf Höhe der Ausfahrt Gersthofen Süd befand, warf ein bislang unbekannter Täter einen Sylvesterknaller, der vor dem Pkw detonierte. An dem Pkw entstand kein Schaden.

Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und bittet unter 0821/323-1910 um Hinweise.

2360 – Verkehrsunfall mit Verletzten und Hohen Sachschaden

Donauwörth - Am Sonntag (22.10.2023), um 13.20 Uhr, wollte ein 68-jähriger Mann am Berger Kreuz von der Bundesstraße 25 auf die Bundesstraße 2 in Richtung Augsburg auffahren. Dabei verlor der Mann alleinbeteiligt die Kontrolle über den Sportwagen und prallte mit der Front sowie dem Heck des Wagens in die Leitplanken. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Sein 36-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, welche jedoch vor Ort nicht weiter medizinisch versorgt werden mussten. An dem Sportwagen entstand Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Drei Leitplankenfelder der Straßenbegrenzung wurden durch die Kollisionen beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf geschätzte 100.000 Euro. Die Bundesstraße 25 war für die Dauer von einer Stunde komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. 32 Kräfte der Feuerwehren Donauwörth und Berg waren vor Ort im Einsatz.

Die Polizei ermittelt jetzt unteren anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Sportwagenfahrer.