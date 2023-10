REGENSBURG. Am Freitag, den 20. Oktober 2023, ereigneten sich in der Regensburger Innenstadt zwei Raubdelikte. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und geht derzeit davon aus, dass es sich bei beiden Taten möglicherweise um das gleiche Täterduo handeln könnte.

Am Freitag, gegen 04:00 Uhr, traten zwei bislang unbekannte Männer an einen 25-jährigen Mann am St.-Kassians-Platz heran. Sie wurden handgreiflich und im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung wurde dem 25-jährigen Mann Bargeld im zweistelligen Bereich geraubt. Im Anschluss an die Tat flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Am gleichen Tag, circa eine halbe Stunde später, kam es in der Viereimergasse in Regensburg zu einer ähnlichen Tat. Hierbei wurden zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren von zwei bislang Unbekannten angesprochen. Im weiteren Verlauf verpasste einer der mutmaßlichen Täter dem 25-jährigen Mann einen Schlag ins Gesicht. Der zweite Tatverdächtige hielt dem 22-Jährigen ein Messer vor. Mit einer Beute im niedrigen dreistelligen Bereich konnten die beiden Männer in unbekannte Richtung flüchten.

Die geschädigten Männer blieben unverletzt.

Die tatverdächtigen Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sein. Sie werden wie folgt beschreiben

Täter 1:

circa 1,80 Meter groß

kräftige Statur

kurze, schwarze Haare, Kinn- und Oberlippenbart

Bekleidung: helle blaue Stoffjacke, helle Jeans, schwarzes Cap, auffälliger Silberring

Täter 2:

circa 1,90 Meter groß

schlanke Statur

kurze, schwarze Haare

Bekleidung: dunkle Jogginghose, dunkle Schuhe, dunkle Jacke mit Pelz

Bisherige Ermittlungen führten noch nicht zur Ergreifung der beiden Männer. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Bearbeitung der beiden Fälle übernommen und bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.