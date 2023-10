PFARRKIRCHEN. In den frühen Montagmorgenstunden wurde in ein Schnellrestaurant in der Südeinfahrt eingebrochen. Der oder die Täter verursachten einen Beute- und Sachschaden und konnten bislang unerkannt entkommen.

Zwischen 01.30 Uhr und 07.00 Uhr drangen eine oder mehrere unbekannte Personen in das Gebäude ein und gingen den Tresor gewaltsam an. Über die Fluchtrichtung liegen nach aktuellem Ermittlungsstand keine Informationen vor. Weiterhin kann zum Beuteschaden bislang keine genaue Angabe gemacht werden. Jedoch entstand bei dem Einbruch auch ein erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Passau übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Südeinfahrt in Pfarrkirchen am Sonntag im Zeitraum von ca. 01.30 – 07.00 Uhr machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 0851/9511-0 bei der Kripo Passau zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 23.10.2023, 14.05 Uhr