EGGENFELDEN. In der Nacht von Samstag (21.10.2023) auf Sonntag (22.10.20023) wurde in einen Verbrauchermarkt in der Straubinger Straße eingebrochen, dabei wurde Bargeld entwendet.

Der Inhaber des Verbrauchermarktes meldete der Polizei am Sonntag, dass sich Unbekannte Zutritt zum Gebäude verschafft und den darin befindlichen Tresor angegangen haben. Dieser wurde gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Wer in der Zeit zwischen Samstagabend 20.00 Uhr bis Sonntagmorgen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straubinger Straße beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Kripo Passau unter Tel. 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 23.10.2023, 14.00 Uhr