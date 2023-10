ZIRNDORF. (1221) Am Montag (23.10.2023) wurde Herr Polizeioberrat Roland Meyer nach über neunjähriger Leitung der Polizeiinspektion Zirndorf in den Ruhestand verabschiedet. Als sein Nachfolger übernimmt Herr Polizeioberrat Matthias Riedel ab dem 01.11.2023 die Aufgaben des Dienststellenleiters.



Herr Meyer begann im Jahr 1980 seine Ausbildung im mittleren Dienst der Bayerischen Polizei. Nach erfolgreichem Abschluss war er zunächst als Wach- und Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Zirndorf eingesetzt. Im Laufe der folgenden Jahre qualifizierte sich Herr Meyer für den Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Im Jahr 1992 kehrte der junge Kommissar nach einem erfolgreich abgeschlossenen zweijährigen Studium zurück - nun als Dienstgruppenleiter bei der damaligen Polizeiinspektion Fürth-West. Von 1998 bis 2014 nahm er unterschiedliche Funktionen bei der zu dieser Zeit noch bestehenden Polizeidirektion Fürth, der Polizeiinspektion Fürth-Ost und der später fusionierten Polizeiinspektion Fürth wahr.

Im Februar 2014, nach mehr als 20 Jahren, kehrte Roland Meyer nach Zirndorf zurück. Hier übernahm er die Leitung der Dienststelle, in deren Zuständigkeitsbereich rund 77.000 Menschen leben. Im gleichen Jahr stieg Herr Meyer in die 4. QE (vormals höherer Polizeivollzugsdienst) auf.

Herr Polizeipräsident Adolf Blöchl bedankte sich bei Roland Meyer und bezeichnete ihn nach 40 Dienstjahren im Landkreis und der Stadt Fürth als wahrliches Urgestein. Blöchl: „In den letzten neuneinhalb Jahren waren Sie für mich genau der richtige Mann am richtigen Ort.“

Roland Meyer selbst erinnerte sich an den Zeitpunkt, als er die Dienststellenleitung übernahm und in der Presse damals sein Zitat zu lesen war: „Ich freue mich auf Euch!“ Meyer: „Nach nunmehr neuneinhalb Jahren haben sich meine Erwartungen vollumfänglich bestätigt. Ich blicke auf eine tolle Zusammenarbeit zurück.“ Nun freue er sich aber auf das Leben als Pensionär und mehr Zeit zum Tennis spielen.

Herr Polizeioberrat Matthias Riedel tritt am 01.11.2023 die Nachfolge von Herrn Meyer an und übernimmt die verantwortungsvolle Tätigkeit des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Zirndorf. Der 49-jährige gebürtige Hilpoltsteiner wurde 1991 in den Polizeidienst eingestellt. Er war seit 1999 in unterschiedlichen Funktionen beim Polizeipräsidium Mittelfranken eingesetzt. Zuletzt war Herr Riedel als stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost sowie der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt tätig und konnte hier in den vergangenen Jahren Führungs- und Einsatzerfahrung sammeln. Somit ist er bestens auf seine neue Aufgabenstellung vorbereitet.

Herr Blöchl wünschte dem neuen Zirndorfer Dienststellenleiter alles erdenklich Gute in seiner neuen Funktion. Damit verbunden hob Herr Blöchl hervor, dass Matthias Riedel durch seine langjährige Erfahrung als stellvertretender Leiter von zwei großen Inspektionen über ein immenses Einsatzwissen verfüge, welches ihm in seiner neuen Verwendung mit Sicherheit sehr hilfreich zu Gute komme.

Matthias Riedel selbst betonte, er sei überzeugt, dass ein guter Zusammenhalt in der Dienststelle die Basis für eine erfolgreiche Arbeit ist. Er freue sich auf die bevorstehende Zeit und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen.



Erstellt durch: Markus Feder