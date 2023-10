STRAUBING. In den frühen Morgenstunden am Sonntag (22.10.2023) sollen zwei bislang unbekannte Männer einen 27-Jährigen in der Dr.-Höchtl-Straße, in der Nähe zur Von-Leistner-Straße, überfallen und ihm dabei Bargeld abgenommen haben. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen nach soll der 27-jährige Mann gegen 02.25 Uhr von zwei unbekannten Männern von hinten gepackt, zu Boden gebracht und festgehalten worden sein. Einer der Männer konnte ihm so seinen Geldbeutel samt eines niedrigen Bargeldbetrags abnehmen. Bevor die beiden Männer vom 27-Jährigen abließen und zu Fuß in unbekannte Richtung davonliefen, soll er mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Der Mann wurde leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Versorgung.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch Kräfte der Polizeiinspektion Straubing konnten die geflüchteten Unbekannten nicht festgestellt werden. Sie sollen mit Fahrrädern unterwegs gewesen sein und trugen dunkle Jacken jeweils mit Kapuze.

Zeugenaufruf

Die Ermittlungen zum Verdacht eines Raubdeliktes wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Hierzu bitten die Ermittler Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Veröffentlicht: 23.10.2023, 13.33 Uhr