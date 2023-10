REGENSBURG. Am heutigen Montag, den 23. Oktober 2023, kurz nach 8:00 Uhr wurde der Polizei eine Bombendrohung an einer Schule am Weinweg in Regensburg bekannt.

Zur Sicherheit der Schüler wurden deshalb bereits zum Schulbeginn alle Schüler durch die Lehrkräfte an eine andere Örtlichkeit gebracht. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei suchten mit Sprengstoffhunden die Schule ab. Verdächtige Gegenstände konnten hierbei nicht aufgefunden werden. Durch die Schule wurde der Regelschulbetrieb für den heutigen Tag eingestellt.

Die Regensburger Polizei ermittelt nun die Hintergründe zu dem Vorfall.