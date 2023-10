KEMPTEN / OBERSTDORF. In den letzten drei Wochen kam es zu zwei Fällen von betrügerischen Anrufen. Während in einem Fall sich die bislang unbekannten Täter als vermeintliche Bankmitarbeiter ausgaben, täuschten sie in einem weiteren Fall einen Postmitarbeiter vor. Die Betrüger forderten Gutscheinkarten oder die Bestätigung von Überweisungen und erbeuteten dadurch insgesamt über 12.000 Euro. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.

Die aktuellen Fälle

KEMPTEN. Am 11.10.2023 erhielt eine 60-jährige Frau einen Anruf von vermeintlichen Postmitarbeitern. Die unbekannten Täter gaben am Telefon an, dass sie die Computer der Postfiliale verbessern wollen. Im weiteren Verlauf wurde die Geschädigte instruiert Gutscheinkarten zu kaufen und diese den Anrufern zu übermitteln. Die 60-Jährige kam der Aufforderung nach, wodurch ihr ein Vermögensschaden von etwa 1.000 Euro entstand. (PI Kempten)

OBERSTDORF. Anfang Oktober erhielt ein 73-jähriger Mann einen Telefonanruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, welche angeblich das Überweisungsverfahren der Banking-App testen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung und Gutgläubigkeit des Geschädigten, wurde dieser dazu bewegt zwei Transaktionsnummern zu bestätigen. Im Nachgang stellte der Mann fest, dass die Betrüger Geld insgesamt 11.000 Euro von seinem Konto auf ein fremdes Konto überwiesen haben. (Pst Oberstdorf)

Wie können Sie reagieren?

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kreditinstituten fragen niemals am Telefon nach Kontozugangsdaten oder Transaktionsnummern für Online-Überweisungen. Geben Sie niemals persönliche Daten wie Bankverbindungen oder Auskünfte zu Ihrem Vermögen preis und übermitteln Sie keine Vermögenswerte über das Telefon. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie umgehend auf und melden Sie sich bei der Polizei. Sprechen Sie diesbezüglich auch mit Ihren Mitmenschen und klären Sie über diese Vorgehensweise auf.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).