STEIN. (1217) In den Samstagabendstunden (21.10.2023) belästigte ein 44-jähriger Mann in Stein (Lkrs. Fürth) eine Jugendliche in sexueller Absicht. Der Sicherheitsdienst des Freizeitbades hielt den Mann fest und übergab diesen an die Polizei.



Gegen 18:15 Uhr hielt sich eine 14-jährige Jugendliche im Umkleidebereich des Schwimmbades auf.

Als sie sich nach ihrem Shampoo bückte, griff ihr ein männlicher Badegast an das Gesäß.

Der Mann wurde vom hinzugerufenen Sicherheitsdienst festgehalten und im Anschluss an eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Zirndorf übergeben und vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige war erheblich alkoholisiert.

Die Polizeiinspektion Stein ermittelt gegen den Mann nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Erstellt durch: Stefan Schmid / mc