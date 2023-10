1844. Verkehrsunfall; Pkw kollidiert mit Baum; zwei Personen verletzt – Bogenhausen

Am Sonntag, 22.10.2023, gegen 04:45 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf dem Fritz-Meyer-Weg. Die Kreuzung mit der Cosimastraße überquerte er geradeaus und fuhr danach frontal gegen einen Baum in der Küfnerstraße. In Folge dessen kollidierte das Fahrzeug mit weiteren geparkten Fahrzeugen in der Küfnerstraße.

Der 22-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein 21-jähriger Beifahrer mit Wohnsitz in München wurde leicht verletzt.

Der Audi Pkw, ein geparkter Opel Pkw sowie ein Piaggio Kleinkraftrad wurden stark beschädigt. Ein weiterer geparkter Toyota Pkw wurde leicht beschädigt. Weiterhin kam es zu Sachschäden am Laubbaum und an mehreren Parkverhinderungsbügeln. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Bereich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

1845. Person konnte nach tödlichem Verkehrsunfall identifiziert werden – Feldmoching

-siehe Pressebericht vom 22.10.2023, Nr. 1839

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 21.10.2023, gegen 19:00, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw, wobei die Fußgängerin tödlich verletzt wurde.

Am Sonntag, 22.10.2023, gegen 22:00 Uhr, meldeten Angehörige eine 89-Jährige mit Wohnsitz in München bei der Polizei als vermisst. Im Rahmen dieser Vermissung konnte ein Bezug zwischen der Vermissten und der bislang unbekannten Verstorbenen des oben genannten tödlichen Verkehrsunfalls hergestellt werden. Somit konnte die Verstorbene als die 89-Jährige identifiziert werden.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

1846. Polizeieinsatz aufgrund Bedrohungssituation – Sendling

Am Samstag, 21.10.2023, gegen 00:50 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei darüber informiert, dass in einem Restaurant im Bereich der Brudermühlstraße eine Bedrohungssituation stattfinden würde, bei der auch eine Machete benutzt worden wäre.

Daraufhin wurden zahlreiche Einsatzkräfte zur Örtlichkeit geschickt. Anschließend wurde das Restaurant geräumt und dabei der Tatverdächtige (ein 37-jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland) vor Ort festgenommen werden. Die durch ihn geführte und zur Drohung eingesetzte Machete konnte im Restaurant aufgefunden werden.

Es stellte sich heraus, dass die Bedrohung durch den Tatverdächtigen kurz zuvor, vor der Gaststätte stattgefunden hatte. Der 37-Jährige hatte dort mittels Geste und Worten einen 25-Jährigen mit Wohnsitz in München unvermittelt bedroht, welcher sich anschließend in die Gaststätte geflüchtet hatte.

Da der 37-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München zur Klärung der Haftfrage überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Der 37-Jährige wird unter anderem wegen Bedrohung sowie Verstößen nach dem Waffengesetz angezeigt.

Das Kommissariat 24 (u.a. Bedrohung und Waffendelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1847. Polizeieinsatz aufgrund Schlägerei – Giesing

Am Freitag, 20.10.2023, gegen 18:30 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei über eine mögliche Schlägerei unter mehreren Personen am Giesinger Bahnhofsplatz informiert.

Die zuerst eingetroffene Streifenbesatzung traf vor Ort auf mehrere alkoholisierte Personen, die aus noch bislang unbekannten Gründen in einen Streit geraten waren, welcher zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 40-Jährigen sowie einem 30-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München) führte.

Die Kontrahenten mussten mittels unmittelbaren Zwangs voneinander getrennt werden. Daraufhin solidarisierten sich die umstehenden Personen mit den zwei Tatverdächtigen, so dass mehrere Einsatzkräfte zur Unterstützung angefordert wurden.

Die beiden Tatverdächtigen verletzten sich gegenseitig leicht, lehnten eine ärztliche Behandlung ab und wurden wegen der Körperverletzungen angezeigt. Nach einem Platzverweis entfernte sich die Gruppe von der Örtlichkeit.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.