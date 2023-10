NÜRNBERG. (1216) In den frühen Sonntagmorgenstunden (22.10.2023) kam es in einem Nachtclub in der Nürnberger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und den Lokal-Betreibern, bei der ein Messer Verwendung fand. Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei in Tatortnähe festgenommen.



Ein Gast eines Nachtclub-Etablissements in der Ottostraße wurde von den Betreibern gegen 01:00 Uhr der Lokalität verwiesen, wollte sich aber nicht entfernen.

Im Rahmen der zunächst verbalen Auseinandersetzung zog der unwillige Gast schließlich ein Messer und bedrohte damit einen Mitarbeiter des Nachtlokals.

Die Eigentümerin kam dem 29-jährigen Mitarbeiter zu Hilfe und setzte gegen den renitenten Gast ein Tierabwehrspray ein. Der 33-Jährige flüchtete daraufhin aus der Lokalität.

Eine Streife des Unterstützungskommandos (USK) Mittelfranken nahm den durch den Einsatz des Tierabwehrsprays leicht verletzten Tatverdächtigen widerstandslos noch in Tatortnähe fest und stellte das Messer sicher.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Blutentnahme an, nach deren Durchführung der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Die zuständige Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt nun gegen den rabiaten Gast wegen des Verdachts der Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Hinsichtlich des Einsatzes des Tierabwehrsprays steht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung im Raum.

