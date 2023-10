GARCHING AN DER ALZ, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Montagmorgen, 23. Oktober 2023, brach in einem Trafohaus einer Biogasanlage in Garching an der Alz ein Feuer aus. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Montag, 23. Oktober 2023, gegen 2.00 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Meldung über einen Brand nahe einer Biogasanlage in Garching an der Alz ein. Nach Ankunft der alarmierten Feuerwehren konnte festgestellt werden, dass das zugehörige Trafohaus einer Biogasanlage in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer ablöschen. Das vollständige Ausbrennen des Trafohauses war jedoch nicht mehr zu verhindern. Durch den Brand wurden keinerlei Personen verletzt.

Die Erstmaßnahmen am Brandort erfolgten durch die Polizeiinspektion Altötting mit Unterstützung umliegender Polizeidienststellen. Noch am Einsatzort übernahm die weiteren Ermittlungen der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein folgen nun weitere Untersuchungen durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Kriminalpolizei im mittleren sechsstelligen Bereich.