2345 – Sachbeschädigungen

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (20.10.2023) gegen 01.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel an einem geparkten Pkw in der Ebnerstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.



Göggingen – Am gestrigen Samstag (21.10.2023) beschädigte ein 17-jähriger Tatverdächtiger einen geparkten Pkw in der Gögginger Straße.

Gegen 02.30 Uhr beobachtete ein Passant den 17-Jährigen zunächst dabei, wie er ein Verkehrsschild aus der Verankerung riss und anschließend mehrfach gegen ein Auto trat. Anschließend flüchtete der 17-Jährige zunächst, wurde aber im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte gestoppt. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Der 17-jährige Tatverdächtige wurde nach der Anzeigenaufnahme an einen Erziehungsberechtigen übergeben.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung gegen den 17-Jährigen.

Pfersee – Am vergangenen Freitag (20.10.2023) beschädigten zwei bislang unbekannte Täter drei Mülltonnen in der Ulrich-Schwarz-Straße.

Gegen 20.00 Uhr stellte ein Passant eine brennende Mülltonne und die zwei bislang unbekannten Täter an der Örtlichkeit fest. Als die beiden Unbekannten den Passanten bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die brennende Mülltonne wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die beiden bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: Männlich, 14-15 Jahre, 170 cm, schlanke Statur, dunkle Kleidung, Cap

Männlich, 14-15 Jahre, 170 cm, schlanke Statur, dunkle Kleidung, Cap Unbekannter 2: Männlich, 14-15 Jahre, 170 cm, schlanke Statur, hellblaue Jeans, braune Weste

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.



Oberhausen – Im Zeitraum von Freitag (20.10.2023), 20.00 Uhr bis Samstag (21.10.2023), 11.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Hauswand eines Supermarktes in der Weiherstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2346 – Betrunken unterwegs

Lechhausen – Am gestrigen Samstag (21.10.2023) war ein 60-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Südtiroler Straße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 60-Jährigen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 60-Jährigen.

2347 – Unfall beim Abbiegen

Lechhausen – Am gestrigen Samstag (21.10.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 75-jährigen BMW-Fahrer und einem 43-jähriger Ford-Fahrer in der Bürgermeister-Wegele-Straße. Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrer leicht verletzt.

Gegen 13.30 Uhr war der 75-Jährige auf der Valentin-Heider-Straße unterwegs. An der Kreuzung Bürgermeister-Wegele-Straße bog er ersten Erkenntnissen zufolge verbotswidrig nach links ab und kollidierte hierbei mit dem von links kommenden 43-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 75-Jährigen in die angrenzte Wiese befördert. Der 75-Jährige und der 43-Jährige wurden hierbei leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Bürgermeister-Wegele-Straße für etwa eine Stunde in stadtauswärtige Fahrtrichtung gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

2348 - Unfallfluchten

Göggingen – Am gestrigen Samstag (21.10.2023) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Bergiusstraße.

In der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr parkte ein BMW-Fahrer sein Auto auf dem Parkplatz. Als er zu seinem Auto zurückkam stellte er einen Streifschaden an seinem Auto fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallörtlichkeit entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.



Göggingen - Zu einer weiteren Unfallflucht in Göggingen kam es am gestrigen Samstag (21.10.2023) in der Burgfriedenstraße.

In der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Fiat. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.



Universitätsviertel – In der Zeit von Freitag (20.10.2023), 20.00 Uhr bis Samstag (21.10.2023), 12.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Lilienthalstraße.

Im genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Citroen. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person offenbar ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.



Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag (21.10.2023), 22.00 Uhr bis Sonntag (22.10.2023), 00.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Brückenstraße.

Im genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines geparkten Golfs. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2349 – Streit mit vier Unbekannten

Innenstadt – Am heutigen Sonntag (22.10.2023) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und vier bislang unbekannten Tätern in der Maximilianstraße.

Gegen 02.30 Uhr schlugen offenbar die vier bislang unbekannten Täter den 26-Jährigen, wobei der 26-Jährige zu Boden stürzte. Zeugen beobachteten den Vorfall und schritten ein. Anschließend flüchteten die vier Unbekannten. Bei dem Vorfall wurde der 26-Jährige und ein Zeuge leicht verletzt.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, 25 Jahre, sprachen russisch

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2350 – Vor Bar randaliert

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (21.10.2023) randalierten zwei bislang unbekannte Männer vor einer Bar in der Sieglindenstraße.

Gegen 23.50 Uhr beschädigten die beiden bislang unbekannten Täter einen Glastisch und weitere Gegenstände. Außerdem beleidigte einer der beiden bislang eine Mitarbeiterin der Bar und entblößte sich dabei offenbar. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Bahnhofsunterführung.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2351 – E-Scooter entwendet

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (20.10.2023), 23.30 Uhr bis Samstag (21.10.2023), 00.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen geparkten E-Scooter im Unteren Graben. Es entstand ein Beuteschaden von rund 900 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2352 – Geschädigte gesucht

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (20.10.2023) belästigte ein 43-jähriger Tatverdächtiger offenbar eine bislang unbekannte Frau an einem Bahnsteig am Königsplatz.

Gegen 22.00 Uhr beobachteten Passanten wie der 43-Jährige einer bislang unbekannten Frau an das Gesäß griff. Die Frau flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Passanten verständigten daraufhin die Polizei.

Die bislang unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, 20-25 Jahre, braune Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, weißer Mantel, schwarze Hose, schwarze Stiefel

Die Polizei sucht nun die bislang unbekannte Geschädigte und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.