PASSAU. Heute Nacht gegen 01.40 Uhr (22.10.2023) wurde am Grenzübergang an der A3 bei der Einreise nach Deutschland ein Citroen mit niederländischer Zulassung einer Kontrolle unterzogen. Im Fahrzeug befand sich auch ein weißer, großer Hund, der sich dabei bereits äußerst aggressiv verhielt. Der Fahrer entzog sich schließlich der Kontrolle, indem er mit hoher Geschwindigkeit sowie teils rücksichtsloser Fahrweise über die A3 in die Innenstadt nach Passau flüchtete. Am ZOB konnte der Fahrer festgenommen, der aggressive Hund aber nicht unter Kontrolle gebracht werden. Dieser lief zunächst, trotz Einsatz einer Dienstwaffe, in unbekannte Richtung davon. Heute Mittag konnte der Hund gesichtet, aber bislang nicht eingefangen werden.

Nach ersten Erkenntnissen verließ der Fahrer des Citroen die A3 an der Anschlussstelle Passau-Süd. Im Innenstadtbereich fuhr dieser teilweise mit riskanter Fahrweise und mit äußerst überhöhten Geschwindigkeiten. Am ZOB konnte dem Flüchtenden durch Dienstfahrzeuge der polizeilichen Einsatzkräfte der Fahrtweg versperrt werden. Dabei kam es jedoch zu Kollisionen mit mindestens einem Dienstfahrzeug und einer Anzeigentafel, da der Fahrer weiterhin versuchte zu flüchten und sein Fahrzeug zu befreien. Schließlich verkeilte sich der Citroen, eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich.

Da sich sowohl der Fahrer als auch der Hund im Fahrzeug weiterhin äußerst aggressiv zeigten, wurde zunächst Pfefferspray eingesetzt. Der Fahrer allerdings flüchtete zu Fuß, konnte aber, nach erfolglosem Einsatz eines Elektroimpulsgerätes, durch Einsatzkräfte eingeholt und festgenommen werden.

Der nach wie vor sehr aggressive große Hund befand sich nun außerhalb des Fahrzeugs und war nicht kontrollierbar. Auch lief er auf die Einsatzkräfte zu. Da die Gefahr bestand, dass durch den Hund sowohl Einsatzkräfte als auch in der Nähe befindliche Unbeteiligte verletzte werden könnten, wurden gegen das Tier Schüsse aus einer Dienstwaffe abgegeben. Diese trafen den Hund aber nicht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen nach dem Tier kam es zu einer Kollision mit einem Dienstfahrzeug. Der Hund aber lief dennoch davon. Heute Mittag konnte er im Zuge der andauernden Suchmaßnahmen von einem Jagdpächter im Bereich Passau-Ingling am Inn in einem Waldstück Nähe des Rudervereins gesichtet werden. Zusammen mit polizeilichen Einsatzkräften gelang es allerdings nicht, das augenscheinlich unverletzte Tier bislang einzufangen. Die Suchmaßnahmen dauern an.

Da das Verhalten des großen weißen Hundes mit glattem Fell nicht einzuschätzen ist, bitten wir, bei Antreffen von einem Herantreten abzusehen, den Hund nicht zu berühren und die Polizei über die 110 zu verständigen.

Die Ermittlungen unter anderem zum Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, einer Gefährdung im Straßenverkehr und des Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte wurden von der Staatsanwaltschaft Passau und der Polizeiinspektion Vilshofen a.d.Donau übernommen. Die Untersuchungen zum Gebrauch der Schusswaffe gegen den Hund werden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau geführt.

Der Fahrer des Citroen, ein 45-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in den Niederlanden, wurde vorläufig festgenommen und nach Durchführung einer Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Passau arrestiert. Sein Führerschein und sein Fahrzeug wurden sichergestellt. Im Fahrzeug konnte Marihuana im unteren zweistelligen Grammbereich aufgefunden werden. Gegen den 45-Jährigen lagen zudem weitere Fahndungsnotierungen, unter anderem ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung, vor.

Zum entstandenen Sachschaden können bislang keine Angaben gemacht werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Passau wurde unterstützt von Kräften der Polizeiinspektion Passau, der Grenzpolizeiinspektion Passau sowie der Zentralen Einsatzdienste Passau und der Bundespolizei. Auch war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Bei der Festnahme des 45-Jährigen wurde ein Beamter leicht verletzt. Der Beschuldigte wurde nicht verletzt.

Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Vilshofen a.d.Donau:

Die Polizeiinspektion Vilshofen a.d.Donau bittet Verkehrsteilnehmer, die gegebenenfalls durch die Fahrweise des 45-Jährigen ab der BAB A3 bis in die Innenstadt Passaus gefährdet wurden, sich unter der 08541/9613-0 zu melden. Ebenso werden Personen gebeten, sich zu melden, die sachdienliche Hinweise - insbesondere in Form von Videoaufzeichnungen - zum Vorfall geben können.

Veröffentlicht: 22.10.2023, 15.00 Uhr