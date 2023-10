1839. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw; eine Person tödlich verletzt – Feldmoching

Am Samstag, 21.10.2023, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem VW Pkw die Lassallestraße stadtauswärts in Richtung Moosach.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen betrat im Bereich des Lerchenauer Sees eine bislang unbekannte weibliche Person die Fahrbahn. Anschließend kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die bislang unbekannte weibliche Person schwer verletzt, vor Ort medizinisch behandelt und durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag.

Der 38-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Der Pkw wurde schwer beschädigt. Gegen den PKW-Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Person machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Personenbeschreibung:

Die Dame ist scheinbar 80 Jahre alt, graue kurze Haare, kräftige Statur. Bekleidet war sie mit einem blau-schwarzen Pullover, beigebraune Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe und einem orangenen Schal.

1840. Räuberische Erpressung – Unterschleißheim

Am Donnerstag, 19.10.2023, gegen 17:00 Uhr, hob eine 52-Jährige, mit Wohnsitz im Landkreis München, an einem Geldautomaten am Rathausplatz in Unterschleißheim Geld ab.

Als sie das Geld abgehoben hatte und den Bereich verlassen wollte, versperrte ihr ein bislang unbekannter Mann den Weg. Um seine Forderung zu untermauern, hielt er ein Messer in der Hand. Dadurch brachte er die Frau dazu, ihr Portemonnaie zu öffnen und ihm einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag zu übergeben.

Nach der Tathandlung verließ der Mann den Rathausplatz in Richtung Bahnhof Unterschleißheim.

Die 52-Jährige verständigte umgehend den Polizeinotruf 110. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne den gewünschten Erfolg.

Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das Kommissariat 21 (Raub- bzw. Erpressungsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wem ist im angegebenen Tatzeitraum eine verdächtige Person im Bereich des Rathausplatzes bzw. Bahnhof Unterschleißheim oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Wer hat im angegebenen Zeitraum im oben genannten Bereich Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Personenbeschreibung:

Männlich, scheinbares Alter zwischen 35 und 40 Jahren, ca. 1,70 m groß, normale Statur, hellhäutig, blaue Augen. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke und einer Jeans. Er trug eine Kopfbedeckung und eine OP-Maske über Mund und Nase. Zudem sprach er Deutsch mit starkem ausländischem Akzent.

1841. Übergabe eines sogenannten „Lichttunnels“ des Münchner Blaulicht e. V. an das Polizeipräsidium München

Vertretern des Polizeipräsidiums München, insbesondere aus den Bereichen Verkehrsprävention und Verkehrserziehung, wurde am Freitag, den 20.10.2023, gegen 10:00 Uhr, im Theodolinden-Gymnasium in München von Vertretern des Münchner Blaulicht e. V. (ein Polizeiverein für Prävention und Bürgerbegegnungen) der sogenannte „Lichttunnel“ vorgestellt und danach überreicht.

Bei dem sogenannten „Lichttunnel“ handelt es sich um ein Präventionsprojekt zur Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Hier werden Lichtverhältnisse simuliert, um insbesondere Kindern und älteren Menschen eindrucksvoll zu zeigen, dass die Erkennbarkeit im Straßenverkehr mit Warnweste und Licht deutlich gesteigert werden kann.

Der „Lichttunnel“ wird nun im Rahmen von Präventionsveranstaltungen der Münchner Polizei, insbesondere mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Senioren, zum Einsatz kommen.

1842. Exhibitionistische Handlungen; Festnahme eines Tatverdächtigen – Hadern

Am Samstag, 21.10.2023, gegen 15:55 Uhr, befand sich ein 55-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg, in einem Bus des öffentlichen Nahverkehrs. Mit ihm im Bus befand sich unter anderem eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München.

Während der Fahrt suchte der 55-Jährige Blickkontakt zur 17-Jährigen und vollzog dabei sexuelle Handlungen an sich selbst.

Nachdem die 17-Jährige den Bus verlassen hatte, verständigte sie den Polizeinotruf 110. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte der 55-jährige Tatverdächtige durch eine Streife des Polizeipräsidiums München noch im Bus vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1843. Gefährliche Körperverletzung – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 22.10.2023, gegen 00:05 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über eine Körperverletzung im Bereich der Schillerstraße informiert. Sofort wurden über fünf Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Einsatzkräfte trafen vor Ort unter anderem auf eine 39-Jährige, mit Wohnsitz in München, und auf einen 32-Jährigen, mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck, mit einer Verletzung im Gesicht.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort wird davon ausgegangen, dass die 39-jährige Tatverdächtige aus bislang ungeklärter Ursache mit dem 32-Jährigen in Streit geriet. Im Rahmen der Auseinandersetzung griff die 39-Jährige den 32-Jährigen mit einem Regenschirm an und verletzte ihn im Gesicht.

Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der 32-Jährige in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Gegen die 39-Jährige wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Sie wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeipräsidium München entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 24 (Köprperverletzungsdelikte).