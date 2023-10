Wechselfallenbetrug in Buchhandlung - Täter erbeutet 120 Euro Bargeld

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Mit einem sogenannten Wechselfallenbetrug erbeutete ein Unbekannter am Freitagvormittag 120 Euro Bargeld in einer Buchhandlung in der Innenstadt. Die Polizei sucht zur Aufklärung der Tat nach Zeugen.

Der vermeintliche Kunde war gegen 10:45 Uhr in die Buchhandlung in der Steingasse gekommen und wollte mehrere fünf Euro Banknoten in größere Scheine gewechselt bekommen. Die hilfsbereite Mitarbeiterin ahnte nichts von dem sich anbahnenden Betrug und zählte entsprechendes Wechselgeld ab. Im letzten Moment ließ sich der Mann noch einmal die fünf Euro Schein aushändigen, um angeblich nachzuzählen. Dabei ließ er unbemerkt eine größere Anzahl der Scheine verschwinden und gab somit weniger Geld zurück.

Ohne Verdacht geschöpft zu haben, händigte die Frau das Wechselgeld aus und der Täter verließ das Geschäft. Erst später fiel auf, dass 120 Euro aus der Kasse fehlten.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Circa 170 cm groß mit einer normalen Statur

Schätzungsweise 45 Jahre alt

Hatte kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart

Trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Strickpullover

Hatte eine Umhängetasche bei sich

Sprach Englisch

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer schwer verletzt - Pkw-Fahrer alkoholisiert

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Schwere Verletzungen erlitt am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Der 23-jährige Zweiradfahrer kam mit Verdacht auf Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Der 85-jährige Autofahrer stand bei dem Unfall offensichtlich unter Alkoholeinfluss.

Der 23-jährige Motorradfahrer war dem Sachstand nach gegen 14:40 Uhr die Staatsstraße 2312 von Mespelbrunn in Richtung Bessenbach unterwegs. An der Einmündung zu dem Flurbereinigungsweg "Jägersberg" nahm ein 85-jähriger Autofahrer dem Motorradfahrer offensichtlich die Vorfahrt und es kam zum Unfall. Der Zweiradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam nach der medizinischen Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 85-jährige erlitt infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Aschaffenburger Polizei Alkoholgeruch bei dem Pkw-Fahrer fest. In der Folge musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Autofahrer.

Frontalzusammenstoß - Beteiligte glücklicherweise nur leicht verletzt

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag kamen die Unfallbeteiligten trotz Frontalzusammenstoß mit leichten Verletzungen davon. Die Polizei geht derzeit von einer medizinischen Ursache als Auslöser aus.

Ein von der Mainaschaffer Straße kommender Skoda geriet um 14:20 Uhr auf der B8 in den Gegenverkehr und ist dabei frontal mit einem weiteren Skoda zusammengestoßen, der von der Hanauer Straße in Richtung Mainaschaff unterwegs war.

Der 59-Jährige Unfallverursacher verlor dem Sachstand nach aus einem medizinischen Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in der Folge quer über die Straße in den Gegenverkehr. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Der 29-jährige Autofahrer und seine 28-jährige Beifahrerin, die in Richtung Mainaschaff unterwegs waren erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Alle drei Unfallbeteiligten mussten ärztlich behandelt werden. Der Rettungsdienst brachte sie im Anschluss in ein Krankenhaus.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls an dem Einsatz beteiligt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag hat ein unbekanntes Fahrzeug einen Maschendrahtzaun mutmaßlich beim Rangieren beschädigt. Die Unfallstelle befindet sich in der Biebigheimer Straße.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. In der Zeit zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 08:30 Uhr, hat ein Unbekannter den Frühstückstempel im Schlossgarten in der Pompejanumstraße und eine Felswand am Radweg unterhalb der Parkanlage mit Palästinaflaggen besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

SOMMERKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag 22:00 Uhr, wurde das Kennzeichen eines Motorrads in der Frankenstraße entwendet. Die Zulassung lautet AB-LA166.

KAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr ein E-Bike der Marke "Leader Fox" in der Farbe Grau entwendet. Das Damenrad war am Bahnhofsplatz angeschlossen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitag wurde zwischen 19:30 Uhr und 21:15 Uhr die Beifahrerscheibe eines Citroen mutwillig eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Fahrzeug stand in der Zeit in der Straße "Am Gewanne".

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 14:50 Uhr wurde in der Berliner Straße ein dort geparkter gelber KIA zerkratzt.

RÖLLBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Freitag, 21:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, sind Unbekannte in das Schützenhaus "Am Wasen" eingebrochen. Entwendet wurde eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Inhalt.

WÖRTH, LKR. MILTENBERG. Am Freitag wurde ein grauer Skoda Superb auf dem Wanderparkplatz nahe dem Schützenhaus angefahren und beschädigt. Das Auto war dort zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr geparkt.

ESCHAU, OT HOBBACH, LKR. MILTENBERG. Am Samstag wurde zwischen 13:15 Uhr und 17:45 Uhr ein braunes BMW-Cabriolet mutwillig zerkratzt. Das Auto stand in der Zeit in der Bayernstraße an einem Feldweg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 11:30 Uhr ein grau-braunes Damenrad gestohlen. Das Fahrrad war am Bahnhofsvorplatz angeschlossen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.