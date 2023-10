NÜRNBERG. (1214) In der Nacht von Freitag (20.10.2023) auf Samstag (21.10.2023) kam es in der Nürnberger Südstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Fahrer des Pkw fuhr im Anschluss davon. Die Verkehrspolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Ein 57-jähriger Radfahrer überquerte gegen 00:45 Uhr die Gugelstraße an der Kreuzung zur Humboldtstraße, obwohl die Lichtzeichenanlage für ihn mutmaßlich rot zeigte. Der bislang unbekannte Fahrer einer silbernen Mercedes A-Klasse befuhr die Gugelstraße in Richtung Frankenstraße (Fahrtrichtung Süden) und erfasste hierbei den Fahrradfahrer. Dieser stürzte zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der Fahrer des Pkw hielt kurz an, entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung zu kümmern, geschweige denn um erste Hilfe zu leisten.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder oben beschriebenes Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl