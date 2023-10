NÜRNBERG. (1209) Ein Einbruchalarm in einer Gaststätte in der Nürnberger Innenstadt rief am Freitagabend (20.10.2023) die Polizei auf den Plan. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen kurz darauf einen mutmaßlichen Einbrecher fest.



Der Alarm löste gegen 01:00 Uhr nachts an der Gaststätte in der Innenstadt aus. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie ein Diensthundeführer umstellten wenige Augenblicke später das Gebäude. Im Innenraum stellten die Beamten einen 49-jährigen Mann fest, der sich nicht nur offenbar unberechtigt dort aufhielt, sondern bereits diverses Diebesgut bei sich hatte.

Die Polizisten nahmen den Mann fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Erstellt durch: Marc Siegl