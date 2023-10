BAMBERG. Am Freitag waren Betrüger erneut mit der Masche des Schockanrufes erfolgreich. Eine Dame übergab Bargeld sowie Schmuck an einen Unbekannten. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise.

Am späten Freitagvormittag nahmen die Täter telefonisch Kontakt mit der 80-Jährigen auf. Sie tischten ihr die übliche Geschichte von einem schweren Verkehrsunfall, den eine nahe Verwandte verursacht haben soll, auf. Um die vermeintlich drohende Gefängnisstrafe abzuwenden, übergab die Frau gegen 13 Uhr Bargeld in Höhe einer niedrigen fünfstelligen Summe sowie Schmuck an einen Unbekannten. Dieser entfernte sich anschließend zu Fuß vom Übergabeort in der Holzgartenstraße in Richtung Nürnberger Straße.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 55 Jahre alt

graues, schütteres Haar

bekleidet mit einem blauen Anorak und einem hellen Hemd

trug eine Brille und hielt ein Smartphone in den Händen

sprach mit osteuropäischem Akzent

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.