MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Der Zimmerbrand in einem Wohnhaus verursachte am Freitagnachmittag einen größeren Einsatz der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Eine Bewohnerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Am Freitagmittag, kurz nach 13 Uhr, wählte die 61-jährige Bewohnerin aufgrund des Zimmerbrandes den Notruf. Knapp 80 Kräfte der umliegenden Feuerwehren sowie Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes eilten zum Brandort in der Industriestraße in Mainleus. Die 61-Jährige zog sich eine Rauchgasvergiftung sowie Brandverletzungen zu und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Glücklicherweise waren keine weiteren Personen in Gefahr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf weitere Räumlichkeiten verhindern. Das Haus ist bis auf das betroffene Zimmer weiterhin bewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.