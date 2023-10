WUNSIEDEL. Am Freitagmorgen forderte ein Unbekannter unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Wertsachen von einem Fußgänger. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Ein 19-Jähriger war am Freitag zu Fuß in der Rot-Kreuz-Straße in Wunsiedel unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer sieben traf er auf einen Mann, der plötzlich eine Pistole zückte und die Herausgabe von Wertgegenständen forderte. Der 19-Jährige gab dem Täter daraufhin seinen leeren Geldbeutel. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Skaterbahn und dem gegenüberliegenden Verbrauchermarkt. Der 19-Jährige verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Der 19-Jährige erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

zirka 180 Zentimeter groß

dunkle Hautfarbe

schwarz gekleidet (Jacke, Jogginghose, Schuhe)

sprach gebrochen Deutsch mit arabischem Akzent

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof.