1833. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Aschheim

Am Donnerstag, 19.10.2023, gegen 16:40 Uhr, fuhr eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Staatsstraße 2082 vom Gewerbegebiet Aschheim kommend Richtung Feldkirchener Straße. Auf dieser wollte sie nach links Richtung Feldkirchen abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mercedes Pkw auf der Feldkirchener Straße von Feldkirchen Richtung Aschheim.

Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Anschluss kollidierte der VW mit der Schutzplanke und kam dort zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde die 45-jährige Fahrerin des VW sowie ihre 64-jährige Beifahrerin mit Wohnsitz in München leicht verletzt. Der 52-jährige Fahrer des Mercedes wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und die Schutzplanke wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über Zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Feuerwehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1834. Brand mit hohem Sachschaden – Waldtrudering

Am Donnerstag, 19.10.2023, gegen 09:00 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Feuerwehr und Polizei sichtbare Flammen in einem Gebäude. Vor Ort konnte eine dichte Rauchentwicklung sowie Flammen aus den Fenstern des ersten Obergeschosses festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte unter Zuhilfenahme der Drehleiter den Brand löschen.

Um eine Brandausbreitung auf dem Dachstuhl auszuschließen, öffnete die Feuerwehr das Dach an zwei Stellen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

Während des Einsatzes musste die Wasserburger Landstraße in diesem Bereich gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

1835. Staatsschutzrelevantes Delikt – Neuperlach

Am Mittwoch, 18.10.2023, gegen 18:45 Uhr, befand sich eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Linienbus, der in Perlach unterwegs war und sie telefonierte. Dem Telefonat war wohl zu entnehmen, dass die 26-Jährige eine Angehörige der jüdischen Religion ist.

Während des Telefonats wurde sie plötzlich von einem 19-Jährigen mit Wohnsitz in München mit antisemitischem Inhalt verbal beleidigt und bedroht. Daraufhin entgegnete die 26-Jährige dem 19-Jährigen ebenfalls verbal, wodurch sich der 19-Jährige beleidigt fühlte.

Beide stiegen in Neuperlach aus dem Bus und die Frau alarmierte den Polizeinotruf 110.

Die Beamten trafen die Personen an und nahmen die Anzeigen auf. Es wird nun wegen der angezeigten Beleidigungen und der Bedrohung ermittelt.

Diese Ermittlungen werden durch das Kommissariat 45 (Staatschutzdelikte) geführt.

1836. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Haar

Am Donnerstag, 19.10.2023, gegen 09:00 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel Pkw auf der Münchner Straße ortsauswärts. Im Fahrzeug befand sich noch eine 17-Jährige ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München. An der Kreuzung zur Kirchenstraße wollte er weiterhin auf der Münchner Straße geradeaus weiterfahren.

Zeitgleich fuhr ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mazda Pkw auf der Münchner Straße ortseinwärts und wollte an der Kreuzung zur Kirchenstraße nach links in diese abbiegen. Mit ihm Fahrzeug saß eine 39-Jährige ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ebenso wurden der 67-Jährige und die 39-Jährige leicht verletzt.

Austretende Betriebsstoffe aus einem Fahrzeug wurden vor Ort durch die hinzugerufene Feuerwehr gebunden, die auch die Verletzten ambulant versorgte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegenstand der Ermittlungen ist auch eine mögliche Inanspruchnahme von Sonderrechten durch den 18-Jährigen. Dieser ist Angehöriger einer Freiwilligen Feuerwehr und war auf dem Weg zu einer Feuerwache wegen des Brandes in Waldtrudering.

1837. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 19.10.2023, gegen 21:20 Uhr, störten ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Aichach-Friedberg, sowie ein 30-Jähriger und ein 31-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in Augsburg) eine Veranstaltung in einer Veranstaltungsörtlichkeit, die die drei Personen als Zuschauer besuchten. Alle drei zeigten mehrfach den Hitler-Gruß und riefen mehrfach die in der NS-Zeit gebräuchliche Grußformel für Hitler.

Der Sicherheitsdienst, der bei der Veranstaltung eingesetzt war, informierte die örtlich zuständige Polizeiinspektion über den Vorfall. Nach der Veranstaltung wurden die drei Tatverdächtigen von einer Streife der Polizeiinspektion 14 (Westend) kontrolliert. Während der Kontrolle wurden die Polizeibeamten anfänglich verbal aggressiv angegangen. Zudem entriss der 30-Jährige einem Polizisten einen am Gürtel getragenen Mehrzweckeinsatzstock. Nach diesem Angriff gelang es den Polizeibeamten den 30-Jährigen zu festzunehmen.

Gegen alle drei Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Gegen den 30-Jährigen wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem besonders schweren Fall eingeleitet. Der 26-Jährige und der 31-Jährige wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Da sich der 30-Jährige weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Nachdem der Grund für die Gewahrsamnahme weggefallen war, wurde er später entlassen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Marsstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Insbesondere werden Zuschauer der Veranstaltung gesucht, die den Vorfall mitbekommen haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1838. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person – Obergiesing

-siehe Pressebericht vom 19.10.2023, Nr.1832

Wie bereits in unserem Pressebericht von Donnerstag, 19.10.20203, unter der Nr. 1832 berichtet, wurde eine 74-Jährige aus einem Pflegeheim in München-Obergiesing vermisst.

Am Freitag, 20.10.2023, gegen 09:00 Uhr, wurde die 74-Jährige von einem Techniker auf einem schwer zugänglichen Bereich des Dachbodens des Pflegeheims aufgefunden.

Die 74-Jährige ist wohlauf und wird weiter durch Pflegekräfte betreut.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit widerrufen.