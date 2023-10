WERNECK, OT. SCHRAUDENBACH, LKR. SCHWEINFURT. Ein 22-Jähriger hat am Dienstagnachmittag versucht sich einer Kontrolle zu entziehen und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Seine 18-jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt. In dem Fahrzeug fanden Beamte Betäubungsmittel auf. Die beiden Fahrzeuginsassen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 15:15 Uhr waren die Beamten auf der Autobahn A7 auf einen schwarzen BMW aufmerksam geworden, an dem entwendete Kennzeichen angebracht waren. Beim Versuch das Fahrzeug anzuhalten, flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit zunächst über die Autobahn und weiter über Landstraße. In Schraudenbach touchierte das Fahrzeug einen geparkten Pkw und streifte ein entgegenkommendes Fahrzeug. Schließlich kam der 22-Jährige von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der Fahrer flüchtete kurzzeitig zu Fuß, konnte jedoch unmittelbar durch Beamte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck festgenommen werden. Seine 18-Jährige Beifahrerin wurde verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten eine nicht geringe Menge an Marihuana und Crystal sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden daraufhin festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle u. a. aufgrund des dringenden Tatverdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Beiden wurden hiernach in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang auch Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Hinweise werden unter Tel.: 09721/202-1731 entgegengenommen.