FÜRTH. (1204) Am Freitagmorgen (20.10.2023) ereignete sich auf der Südwesttangente im Bereich der Fürther Südstadt ein Unfall zwischen zwei Autos, bei dem sich ein Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen.



Die 42-jährige Fahrerin eines Mini war gegen 08:10 Uhr auf der Südwesttangente aus Fürth kommend in Richtung Nürnberg unterwegs. An der Abfahrt Fürth-Süd (Schwabacher Straße) verließ sie zunächst die Kraftfahrstraße, fuhr jedoch kurz darauf von der Abfahrt aus wieder auf die Südwesttangente auf. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit einem in gleicher Richtung fahrenden Subaru. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Subaru in die Schutzplanke. Der 82-jährige Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen sowie an der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Eine verständigte Streife der Verkehrspolizei Fürth nahm den Unfall vor Ort auf. Zur Feststellung des genauen Unfallhergangs bitten die Beamten um Zeugenhinweise. Personen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 9739970 melden.



Erstellt durch: Christian Seiler