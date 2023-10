OBERVIECHTACH, LKR. SCHWANDORF. Eine nicht geringe Menge an verschiedenen Betäubungsmitteln sowie mehrere tausend Euro Bargeld wurden von der Oberviechtacher Polizei bei einem 23-jährigen Mann am 13. Oktober sichergestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen der Oberviechtacher Polizei wurde am Freitag, den 13. Oktober, die Wohnung eines 23-jährigen Mannes aus Oberviechtach durchsucht. Die Polizeibeamten sicherten in der Wohnung verschiedene Arten von Betäubungsmitteln und stellten mehrere tausend Euro Bargeld als Beweismittel sicher. Bei den Sicherstellungsmengen handelt es sich um über 100 Ecstasy-Tabletten und Marihuana im dreistelligen Grammbereich. Der mutmaßliche Drogenhändler war zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Wohnung und konnte schließlich festgenommen werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg übernahm Bearbeitung des Falls und ermittelt wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.