NÜRNBERG. (1203) Am Mittwochabend (18.10.2023) warf eine unbekannte Person einen Stein durch das geöffnete Fenster einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer und verletzte damit eine Frau. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die 64-jährige Frau saß gegen 17:50 Uhr in ihrer Erdgeschosswohnung in der Neumarkter Straße, als ein Unbekannter einen Stein durch das geöffnete Fenster warf. Der etwa faustgroße Stein traf die 64-Jährige im Gesicht und verursachte dort leichte Verletzungen. Als verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost am Tatort eintrafen, war der Unbekannte bereits geflohen.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, etwa 12 bis 14 Jahre alt, schlank. Er war mit einer langen, schwarzen Hose, hellen Turnschuhen und einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißen und blauen Applikationen bekleidet. Er flüchtete auf einem schwarzen Mountainbike mit einem auffallend breiten Lenker in Richtung Bestelmeyerstraße.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 91950 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl