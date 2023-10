KÖNIGSFELD, LKR. BAMBERG. Am Donnerstagabend beschäftigte der Brand einer Scheune in Königsfeld zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Ein Anwohner bemerkte gegen 21.30 Uhr Brandgeruch und wählte den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Scheune in der Hauptstraße in Vollbrand. Glücklicherweise waren keine Personen in Gefahr. Etwa 150 Feuerwehrleute der umliegenden Wehren waren im Einsatz und konnten die Flammen löschen. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.