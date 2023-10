HOLLFELD, LKR. BAYREUTH. Am Donnerstag erreichte die Gesamtschule in Hollfeld eine Bombendrohung. Da die Polizei ein Restrisiko nicht ausschließen konnte, entfällt heute der Unterricht. Die Kripo Bayreuth ermittelt unter Hochdruck.

Am gestrigen Donnerstag, 19. Oktober 2023, ging per E-Mail eine Bombendrohung mit Hamas-Bezug an der Gesamtschule in Hollfeld ein. Die Polizei hat den Inhalt in verschiedene Richtungen geprüft. Es könnte sich dabei um einen Fall des Swattings handeln. Allerdings konnte das Restrisiko einer ernstgemeinten Drohung nicht ausgeschlossen werden. Deshalb hat die Polizei in enger Absprache mit der Schulleitung beschlossen, den Unterricht für den heutigen Freitag abzusagen und das Gebäude abzusuchen. Die Suchmaßnahmen sind beendet und ergaben keine weiteren Anhaltspunkte für eine Gefährdung. Die Drohung richtete sich konkret gegen die Gesamtschule. Weitere Schulen sind von den Maßnahmen nicht betroffen.

Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler ist sichergestellt. Die Ermittlungen der Kripo Bayreuth laufen auf Hochtouren.