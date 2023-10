BAD-ENDORF, PRIEN, FRASDORF, RIMSTING, LKR. ROSENHEIM. Im Zeitraum von 9. Oktober bis 17. Oktober 2023 kam es in verschiedenen Ortschaften im Landkreis Rosenheim zu mehreren Ladendiebstählen. Hierbei wurden durch zunächst unbekannte Täter überwiegend hochwertige Spirituosen im Wert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags entwendet. Jetzt kam es zur Festnahme von drei Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm nun wegen des Verdachts mehrerer Bandendiebstähle, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen.

Von 9. Oktober bis 17. Oktober 2023 entwendeten drei zunächst unbekannte Männer hochwertige Spirituosen aus diversen Edeka-Märkten im Rosenheimer Landkreis. Nach den jeweiligen Taten konnten die Männer zunächst unerkannt fliehen. Am 17. Oktober 2023 wurden zwei der Täter wiederholt in einem Edeka-Markt beim Versuch des Diebstahls auffällig. Dabei wurden beide, ein 37-jähriger und ein 32-jähriger Georgier von einem Mitarbeiter erkannt und durch eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Prien festgenommen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte auch der dritte Tatverdächtige, ein 48-jähriger Ukrainer im Bereich der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen festgenommen werden. Alle drei Männer sind aus dem Bereich Garmisch-Partenkirchen. Bei anschließend durchgeführten polizeilichen Maßnahmen konnte entsprechendes Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden.

Von Seiten der Staatsanwaltschaft wurden entsprechende Haftanträge bezüglich der dringend Tatverdächtigen gestellt. Am Mittwoch (18. Oktober 2023) wurden im Rahmen der richterlichen Vorführung am Amtsgericht Rosenheim gegen alle drei Männer Haftbefehle erlassen. Im Anschluss daran wurden diese in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch die für den Tatort zuständige Polizeiinspektion Prien. Die weitere Sachbearbeitung übernahm nun das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Die entsprechenden Untersuchungen werden hierbei unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein / Zweigstelle Rosenheim geführt.