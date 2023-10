1832. Vermissung – Öffentlichkeitsfahndung

Am 19.10.2023, nach 12.00 Uhr, verließ eine stark demente 74-jährige Rentnerin ihr Pflegeheim in München-Obergiesing. Sie ist aufgrund ihrer Demenz weder örtlich noch zeitlich orientiert und irrt aus diesem Grund vermutlich ziellos in München umher. Sie ist außerdem nur schlecht zu Fuß unterwegs.

Beschreibung:

74 Jahre alt, 151 cm groß, 100 kg schwer, von der Figur her dickes Erscheinungsbild, schwarze schulterlange Haare mit grauem Haaransatz, auffällige Zahnlücke im Oberkiefer

Bekleidet mit blauem Oberteil mit der Aufschrift „Have a nice Day“, dazu braune Stoffhose und rosa-schwarze Sneaker

Zeugenaufruf:

Wer hat die Frau gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist hier ersichtlich:

Öffentlichkeitsfahndung nach 74-jähriger Münchnerin