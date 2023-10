GERMERING, LKRS.FÜRSTENFELDBRUCK.Unbekannte versuchten in der Nacht auf den heutigen Donnerstag, die Tageseinnahmen eines Gartenfachmarktes in Germering zu stehlen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 03:15 Uhr drangen die Unbekannten über eine zuvor in die Dachhaut geschnittene Öffnung in die Büroräume des Marktes an der Lise-Meitner-Straße ein. Dort versuchten sie, einen Tresor mit einem mitgebrachten Werkzeug gewaltsam zu öffnen. Offensichtlich wurden die Einbrecher durch eine bei der Tatausführung ausgelöste Alarmanlage gestört und flüchteten daraufhin ohne Beute.

Durch die extrem rohe Vorgehensweise der Täter entstand am Dach sowie am Tresor erheblicher Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.