Brandmeldealarm aus Wohnung - Streife der Verkehrspolizei rettet Bewohnerin

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Durch ihr schnelles und beherztes Eingreifen hat eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei eine 53-Jährige vor möglichen gesundheitlichen Folgen bewahrt. Aus der Wohnung der Frau ging zuvor ein Brandmeldealarm ein.

Die Mitteilung über den Feueralarm und den entstehenden Rauchgeruch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bahnstraße ging gegen 14:15 Uhr am Mittwoch ein. Eine Streife der naheliegenden Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach traf als erstes vor Ort ein und begab sich umgehend zur betroffenen Wohnung. Auf das Klopfen und die Rufe der Beamten reagierte niemand, woraufhin diese die Tür zur Wohnung gewaltsam öffneten.

Die Streife konnte die 53-Jährige am Boden liegend neben dem Herd auffinden. Auf dem Herd selbst stand eine Pfanne mit angebranntem Essen, die den Rauch verursachte. Die Frau wurde aus der Wohnung gebracht und an den bereits eingetroffenen Rettungsdienst übergeben. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung selbst wurde durch die Feuerwehr gelüftet und ist weiterhin bewohnbar.

Einbruch in Lagerhallen - Täter lassen Beute zurück - Zeugen gesucht

KARLSTEIN, OT GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In den zurückliegenden Nächten haben Unbekannte in zwei Fällen versucht, auf einem Firmengelände Beute zu machen. Die Täter flüchteten jedoch ohne die bereitgelegte Tatbeute. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Erster Einbruchsversuch von Montag auf Dienstag

Dem Sachstand nach begaben sich die Unbekannten erstmals in der Nacht von Montag auf Dienstag auf das Geländer der Firma "An den Hirtenäckern". Sie versuchten hierbei glücklicherweise erfolglos ein Rolltor aufzuhebeln und flüchteten dann jedoch unerkannt. Eine Anzeigenerstattung durch den Geschädigten erfolgte zunächst nicht.

Weitere Tat in darauffolgender Nacht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch begaben sich offenbar die gleichen Unbekannten erneut auf das Gelände und durchwühlten mehrere Regale in den Lagerhallen. Zudem legten die Täter mehrere Kupferkabeltrommeln für den Abtransport bereit. Vermutlich wurden sie herbei jedoch gestört und flüchteten unerkannt. Der Geschädigte stellte den Einbruch schließlich am Mittwoch, gegen 06:20 Uhr, fest.

Zudem entwendeten möglicherweise die gleichen Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem benachbarten Firmengelände die Kennzeichen eines geparkten Transporters. Diese wurden ebenfalls im Bereich der genannten Kabeltrommeln aufgefunden.

Die Alzenauer Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 06023/944-0.

Unfallflucht - Glücklicherweise niemand verletzt - Polizei sucht weitere Zeugen

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Nachdem ein noch unbekannter Autofahrer am späten Mittwochabend einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht hat, ist er mit seinem Fahrzeug geflüchtet. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 23:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, dass er soeben einen Unfall in der Südbahnhofstraße wahrgenommen hatte. Beim Nachsehen wurde dem Zeugen klar, dass offensichtlich ein flüchtiger Pkw an der Straße abgestellte Fahrzeuge massiv beschädigt hatte und im Anschluss davongefahren sein musste. Streifen der Aschaffenburger Polizei hatten daraufhin umgehend eine Fahndung eingeleitet, konnten den Flüchtigen jedoch nicht mehr antreffen.

Dem Sachstand nach war der Unbekannte mit einem dunklen Pkw von der Obernauer Straße kommend in Richtung Schweinheimer Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache ist das Fahrzeug quer über die Fahrbahn geschleudert und in einen dort parkenden Mazda und einen VW Touran gekracht. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Mazda auf den angrenzenden Gehweg geschoben und kam dort zum Stehen.

Im weiteren Verlauf ist der unbekannte Fahrer mit seinem dunklen Auto davongefahren. Dritte wurden bei dem Unfall offensichtlich nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen nach im fünfstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallfahrzeug oder der unfallverursachenden Person machen können, sollen sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg melden.



Unbekannter nach Körperverletzung flüchtig - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nach einem Angriff in der Parkanlage Schöntal, bei der ein Mann am Mittwoch leicht verletzt wurde. Der noch unbekannte Täter flüchtete zu Fuß.



Der Vorfall hat sich gegen 17:00 Uhr ereignet. Dem Ermittlungsstand nach hat ein unbekannter Mann einen 42-Jährigen Fußgänger unvermittelt getreten und gestoßen, sodass der Fußgänger zu Boden fiel. Hierbei verletzte sich der 42-Jährige leicht an der Hand.



Der Angreifer sei anschließend zu Fuß in Richtung "Opel Brass" geflüchtet. Dabei sei er in Begleitung von zwei weiteren Personen gewesen, die jedoch an dem Übergriff nicht beteiligt waren. Nachdem die Tat bei der Polizei bekannt wurde, leitete die Aschaffenburger Polizei unmittelbar eine Fahndung nach dem Täter ein. Diese blieb jedoch ohne Erfolg.



Von dem Unbekannten liegt folgende kurze Beschreibung vor:

Etwa 30 Jahre alt

Trug eine grüne Weste mit einem weißen Pullover darunter

Die beiden Begleiter konnten nicht beschrieben werden.



Hinweise zu dem Geschehen und der Identität des Täters nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Weitere Zeugenaufrufe





Polizeiinspektion Aschaffenburg

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen vergangenem Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, wurden mehrere Warnbaken samt Halterungen gestohlen. Die Verkehrszeichen waren zur Absicherung einer Baustelle in der Waldgartenstraße aufgestellt.



ASCHAFFENBURG - ÖSTERREICHER KOLONIE. Am Dienstag ist es um 17:50 Uhr zu einer Unfallflucht in der Schlesier Straße gekommen. Ein weißer SUV mit Aschaffenburger Kennzeichen hat den Außenspiegel eines entgegenkommendem 1er BMW im Vorbeifahren beschädigt und ist anschließend ohne anzuhalten davongefahren.



HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch ist es zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr zu einer Spiegelberührung im Gegenverkehr auf der Staatsstraße 2308 gekommen. An dem Unfall zwischen Dammbach und Heimbuchenthal war ein VW Crafter und ein unbekannter Lkw, ein "7,5 Tonner", beteiligt. Der unbekannte Lkw hat sich ohne anzuhalten entfernt.



ASCHAFFENBURG - DAMM. Am Mittwoch wurde ein silberner BMW in der Ottostraße bei einer Unfallflucht an der hinteren Stoßstange beschädigt. Das Auto war zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr an der Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkt.



ASCHAFFENBURG - ÖSTERREICHER KOLONIE. Zwischen Dienstag, 22:30 Uhr, und Mittwoch, 17:00 Uhr, wurde ein Peugeot 308 in der Deutschen Straße am Heck angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand.



ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Mittwoch wurde zwischen 07:05 Uhr und 13:30 Uhr ein "Gravelbike" der Marke Cube am unteren Fahrradabstellplatz des Klinikums am Hasenkopf entwendet. Das Rad war mit einem Schloss angekettet.



ASCHAFFENBURG - NILKHEIM. Am Mittwoch wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube vor dem BRK im Efeuweg entwendet. Der Diebstahl muss sich zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr ereignet haben.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 05:00 Uhr, befuhr ein Autotransporter die Einhausung in Fahrtrichtung Frankfurt und beschädigte mit seiner offenstehenden Heckklappe einen Tunnellautsprecher an der Decke. Der Transporter stoppte kurz und setzte seine Fahrt dann fort ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.



Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021 / 857-2530 entgegen.