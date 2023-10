NIEDERBAYERN. Das Polizeipräsidium Niederbayern lud am Mittwoch (11.10.2023) und Donnerstag (12.10.2023) zu einer zweitägigen Fortbildungsveranstaltung mit dem Thema „Ladungssicherung“ ein. Ziel der Veranstaltung war die Vermittlung von Basiswissen zu dem komplexen Bereich der Ladungssicherung an Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen, die bisher noch keine oder wenige Fachkenntnisse besaßen.

Theorie und Praxis – die Teilnehmer konnten ihr erworbenes Wissen anwenden

Am ersten Tag standen theoretische Grundlagen im Mittelpunkt. Mehrere Referenten, unter anderem KFZ-Sachverständige und Polizeibeamte des Schwerverkehr- und Gefahrgutrupp, vermittelten Grundwissen und Hintergründe zur Ladungssicherung. Am darauffolgenden Tag wurde das erworbene Wissen bereits in der polizeilichen Praxis angewandt. Zur Umsetzung der fachlichen Grundlagen wurden durch die Verkehrspolizeiinspektionen Landshut, Deggendorf und Passau auf den Bundesautobahnen A3, Parkplätze Ohetal-Süd und Rottal-West sowie A92, Parkplatz Pilstinger Moos, Kontrollstellen errichtet, bei denen die Teilnehmer des Lehrgangs unter Anleitung bereits erfahrener Kollegen ihr Wissen an realen Verkehrskontrollen praktisch umsetzen konnten.