TEGERNHEIM, LKR. REGENSBURG. Bislang unbekannte Täter besprühten in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober ein jüdisches Denkmal in Tegernheim. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am 18. Oktober wurde der Polizeiinspektion Neutraubling mitgeteilt, dass ein jüdischer Grabstein mit dazugehöriger Erklärungstafel beim Eingang zum katholischen Pfarramt in der Kirchstraße in Tegernheim beschädigt wurde. Bislang Unbekannte sprühten im Zeitraum von Dienstagabend, 18:00 Uhr, bis Mittwochmittag, 12:00 Uhr, schwarze Farbe auf das Denkmal. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Das zuständige Fachkommissariat für staatschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen in diesem Fall.

Haben Sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bzw. im Laufe des Mittwochvormittags Beobachtungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Haben Sie Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchstraße wahrgenommen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!