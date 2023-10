SIEGSDORF, LKR. TRAUNSTEIN. Am Mittwochnachmittag (18. Oktober 2023) führte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd unter Beteiligung weiterer Verbände der Bayerischen Landespolizei, der Regierung von Oberbayern, des Bundesamts für Logistik und Mobilität, sowie der Landesverkehrsabteilung Salzburg, gezielte Kontrollen des gewerblichen Personenverkehrs mit Kraftomnibussen auf der BAB A8 durch. Die Busse wurden dazu von der Autobahn an eine nahegelegene, seitens der Verkehrspolizei Traunstein organisierte Kontrollstelle beordert und dort durch rund 45 Einsatzkräfte ganzheitlich kontrolliert. Die Beanstandungsquote lag dabei schließlich bei rund 69% (24 von 35). Zur Sicherstellung der zu erwartenden Bußgeldverfahren wurde ein Gesamtbetrag von mehreren tausend Euro einbehalten.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd beteiligte sich als örtlich zuständiger Polizeiverband mit den Verkehrsdienststellen aus Traunstein, Mühldorf, Rosenheim, Holzkirchen und Weilheim, ebenso nahmen Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding an der Kontrolle teil. Überdies entsandten die Polizeipräsidien Oberbayern Nord, Niederbayern, München und Schwaben Nord zahlreiche Unterstützungskräfte. Die Regierung von Oberbayern unterstützte die Kontrolle tatkräftig mit Fachpersonal aus der Gewerbeaufsicht und dem Sachgebiet 23.2 (Personenbeförderung).

Rund die Hälfte der inspizierten Busse besaß eine Zulassung im EU-Ausland. Jeweils ein Viertel der Fahrzeuge besaß eine deutsche, bzw. eine Zulassung in einem Drittstaat.

Das Gros der Beanstandungen betraf Zuwiderhandlungen gegen die Sozialvorschriften (Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, Falschbedienung der Tachographen, etc.).

Zudem wurden mehrere Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz festgestellt, beispielsweise lag in zwei Fällen die vorgeschriebene Transportlizenz nicht vor.

Ferner wurden einige Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz erkannt, zudem mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung wegen Geschwindigkeitsüberschreitung.

In Bezug auf den technischen Zustand der Fahrzeuge ergab sich ein durchwegs positives Bild. Abgesehen von einem verschlissenen Spurstangengelenk, einem geringen Mangel an der Luftfederung eines Fahrzeugs und mehreren unerheblichen Defekten an lichttechnischen Einrichtungen befanden sich die Busse in einem guten bis sehr guten Zustand. Bei keinem der 35 Fahrzeuge musste die Weiterfahrt unterbunden werden.

Gegen 20 Uhr konnte der letzte Bus seine Reise fortsetzen und die Einsatzkräfte ihre teils weite Heimfahrt antreten.