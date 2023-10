EGLOFFSTEIN LKR. FORCHHEIM. Am Mittwochabend sorgte der Brand zweier Schuppen für einen größeren Einsatz der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Zeugen wählten am Mittwoch um kurz vor 21 Uhr den Notruf, als sie den Brand in der Markgrafenstraße in Egloffstein bemerkten. Etwa 120 Feuerwehrleute der umliegenden Feuerwehren sowie vier Rettungswagen, ein Notarzt und Kräfte der Polizei machten sich auf den Weg an den Brandort. Dort schlugen Flammen aus zwei nebeneinanderstehenden Schuppen. Das Feuer drohte zudem auf das davorstehende Wohnhaus überzugreifen, so dass die Einsatzkräfte dieses evakuieren mussten. Zwei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Das Wohngebäude war aufgrund des Rauches nicht mehr bewohnbar. Die evakuierten Personen kamen in einer Pension in Egloffstein unter. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg führt die Ermittlungen zur unklaren Brandursache.