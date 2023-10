NEUSTADT AN DER AISCH. (1201) Am Mittwochabend (18.10.2023) geriet ein Einfamilienhaus in Scheinfeld (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim) in Brand. Alle Bewohner blieben unverletzt.



Gegen Mitternacht entstand in einem freistehenden Einfamilienhaus in Erlabronn ein Brand.

Die Bewohner schürten kurz vor dem Zubettgehen den Schwedenofen und legten sich schlafen.

Die sechsköpfige Familie wurde im weiteren Verlauf von den Rauchmeldern und vom Bellen der Hunde geweckt.

Trotz der starken Rauchentwicklung konnten sich alle Personen unverletzt ins Freie retten.

Die verständigte Feuerwehr führte die Löscharbeiten durch.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200.000 Euro, das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Familie wurde von Nachbarn aufgenommen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach ermittelt nun hinsichtlich der Brandursache. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Erstellt durch: Stefan Schmid / mc