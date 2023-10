NÜRNBERG. (1200) Am späten Mittwochnachmittag (18.10.2023) bemerkte ein aufmerksamer Passant in der Nürnberger Innenstadt, dass sich zwei Personen mit Aufbruchswerkzeug an einem Fahrrad zu schaffen machen. Die umgehend verständigte Polizei nahm die beiden Diebe fest.



Der Mitteiler beobachtete zwei Männer, als diese mit einem Trennschleifer das Schloss eines abgesperrten Fahrrades durchtrennten.

Er wählte umgehend den Notruf, sodass eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte die Diebe noch vor Ort festnehmen konnte.

Im Rahmen der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnte bei einem 48-Jährigen ein Fahrradtachometer aufgefunden werden. Dieser wurde als potentielles Diebesgut sichergestellt.

Bei der im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizeibeamten in der Wohnung des 54-jährigen Mittäters zudem eine Kleinmenge Marihuana fest.

Gegen die beiden Männer wird nun von der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wegen des Verdachts des Diebstahls und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Erstellt durch: Stefan Schmid / mc